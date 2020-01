Villa El Salvador: Madre que cayó con bebé en brazos cuenta los momentos de terror que vivió

Los vídeos que registraron la desesperación de los pobladores de Villa El Salvador al escapar del fuego ocasionado por la deflagración de un camión de gas han circulado por todos los medios nacionales y por las distintas redes sociales. Una joven madre que aparece en uno de los videos contó los momentos de terror que vivió la mañana del último jueves.

En uno de los vídeos registrados por una cámara de seguridad, se aprecia a una joven madre corriendo en brazos con su bebé y otro niño que corría cerca de ella. La desesperación de la mujer, de que el fuego no alcance a ella y a sus pequeños, le propició una fuerte caída, pero afortunadamente vivió para contar el terrible momento que pasó.

Dennis Murillo y el resto de su familia lograron salir con vida del fatal incendio de Villa El Salvador. “Lo único que quería es que mi familia se salve, que corran. Lo primero que hice fue sacar a mi hijo y yo con mi bebé en brazos. Fue entonces cuando me caí (...) Mi hijito iba corriendo y le decía corre y él me vio caer, pero yo le decía que se vaya. Ahí fue cuando me caí”, contó.

La madre que salvó a sus dos pequeños relató en una entrevista para un medio de comunicación, que el estar viva luego de la catástrofe es una esperanza de vida. “Es como una segunda oportunidad que me está dando (la vida) porque he salvado a mis hijos (..) Yo creo que lo material se recupera trabajando, lo que nadie te devuelve es la vida”.

Sin embargo, el esposo de la valiente mujer resultó con quemaduras de primer y segundo grado en el abdomen, cara y brazo, quien al ver la caída de la madre de sus hijos acudió para salvarla.