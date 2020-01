Cómo terminar una relación y evitar el acoso de tu ex

Pese a que saben que él falló en la relación, a veces para un hombre es difícil dejar ir a una mujer que lo entrego todo. Y es que saben que hicieron mal y están perdiendo a un gran partido. Por ello, te buscan, te ruegan para regresar o fingen que nada pasó y actúan como si estuvieras jugando con ellos.

Terminar una relación significa emprender una nueva etapa en tu vida. Sin embargo, tu ex no te lo permite, pues te busca, te stalkea, te manda mensajes, incluso te manda regalos como flores o te dedica canciones, cuando nunca antes lo había hecho.

Poner un acto a todos estos intentos es fundamental para evitar llegar a la obsesión. Entonces, si tú ya superaste ese pasado, pero él sigue aferrado a él, te dejamos una serie de acciones que se recomienda para que tu ex te deja en paz y no te busque más, sobre todo si su ímpetu se está saliendo de control.

Una cita

Así es, apuesta al diálogo, primero, antes que nada, tú lo conoces bien, y si lo que quiere es verte, accede a su petición, invítalo a un lugar público y habla de frente con él, explícate que él ya forma parte de tu pasado y que deseas que le vaya bien en su vida, que necesitas estar libre, sentirte libre y que con sus acciones te sientes incómoda.

El recordatoria

Si ves que él sigue insistiendo, tienes que recurrir al segundo paso, que es recordarle por qué terminaron, exponerle las situaciones incómodas y dolorosas que viviste a su lado y que no quiere volver a vivirlas. "Me fuiste infiel, me fallaste bien, no es lo que busco para mi futuro, me sentía atrapada contigo sin futuro", esto le debe hacer ruido y empezar a soltarte.

Bloquear de todas tus redes

En las redes sociales es muy común que te busquen y den like a tus publicaciones, es mejor evitar todo eso y bloquearlo. No hagas caso a ningún mensaje, aléjate de ciertas personas que tu creas que le están ayudando a contactarse contigo. Sigue los planes en tu vida, a veces es doloroso pero un pasado tóxico se debe enterrar para siempre.

Acciones legales

Cuando consideres que ha llegado al extremo de sentirte acosada, debes tomar acciones legales. Debes acudir a la justicia para que sepa que estás hablando enserio si no deja de búscate, te llama sin sentido a todas horas, te amenaza para que vuelvas con él o no te deja en paz.