Luego de los constantes cruces con Magaly Medina, Andrea Llosa decidió responder y aclarar cómo era su relación con la popular 'Urraca', negando que existiese cualquier enemistad con la periodista. Sin embargo, le lanzó un reto en público. En entrevista con un medio local, la conductora de 'Andrea' no dudó en extenderle una invitación inesperada a Magaly para conversar frente a frente.

"Yo nunca he tenido problemas con ella y si cree que lo tenemos que venga a mi oficina, estoy a 15 minutos, lo conversamos y solucionamos. Yo casi nunca le respondo, pero hay ocasiones que tengo que salir a hablar por mi equipo", dijo en entrevista con Trome.

La presentadora Andrea Llosa no dudó en pronunciarse sobre la posible renuncia de Magaly Medina a ATV y minimizó la situación dejando en claro que no tiene interés en ocupar su espacio televisivo.

"Esos son los berrinches que tiene, qué pena pues, no le dio la entrevista y no me quiero quedar con su programa ni quiero su horario, que se relaje le voy a mandar un mensaje: Confía en ti, eres una mujer empoderada, mírate al espejo saca lo mejor de ti, vamos que tú puedes", añadió.