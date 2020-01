Colegio cristiano expulsa a adolescente por festejar 15 años con colores del LGTBIQ

Una escuela cristiana de Estados Unidos expulsó a una alumna de 15 años que celebró su cumpleaños con los colores alusivos a la bandera LGTBIQ+. Una fotografía reveló a la menor con una polera y una torta con los colores del arcoíris.

Según la madre de la menor, la escuela Whitefield, ubicada en Kentucky, comunicó a la alumna su expulsión mediante un correo electrónico, donde adjuntaron la fotografía en cuestión. Para la institución, el llevar una polera y una torta con esos colores “demostraba una postura moral” contraria a las creencias de la escuela.

La madre de la estudiante expulsada, aseguró que la torta no hacía alusión a la comunidad LGTBIQ+, pues ella misma habría hecho el pedido del pastel. “Yo ordené la torta, ella no lo hizo. (…) Los arcoíris no significan que tengas cierta sexualidad en específico”, aseguró la señora Alford a The Washintgton Post.

El director de la institución, Bruce Jacobson, respondió a los medios de comunicación asegurando que la adolescente fue expulsada por tener comportamientos “inexactos” en sus redes sociales. “De hecho, violó nuestro código estudiantil de conducta en numerosas ocasiones en los últimos años”, declaró a un diario local.

Cabe resaltar que el manual escolar especifica que puede “descontinuar” los estudios de una alumna si esta no lleva un estilo de vida acorde a la biblia, lo que incluye la orientación sexual del alumno. “Estas diferencias significan que sería difícil para la escuela cooperar con el alumno y su familia para que este se convierta en alguien parecido a Cristo”, señaló la autoridad del centro de estudios.