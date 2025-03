Elegir los lentes adecuados puede ser un desafío cuando no tienes claro qué modelo te favorece más. A veces, un diseño que luce increíble en el escaparate puede no resaltar tus mejores rasgos al probártelo. La clave para no fallar en la elección está en conocer la forma de tu rostro, ya que no es lo mismo un rostro ovalado que uno cuadrado. Cada estructura facial tiene características que se pueden equilibrar con el armazón adecuado, logrando resaltar lo mejor de tu expresión.