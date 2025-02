Muñoz estudió diseño en el Senati, en una época en la que ser diseñador era asociado más con la costura que con la creatividad. “Antes, si querías ser diseñador, te veían como costurero o patronista, pero no como el creativo”, reflexiona sobre los retos de la industria. A pesar de las dificultades, logró estudiar, trabajar y consolidarse en el mundo de la moda por más de doce años. “Viví todo el proceso y me pregunté: ¿por qué no lanzar mi propia marca?”, recuerda.



Inició diseñando piezas a medida para familiares y amigos hasta que presentó su primera colección de sastrería. Más adelante, tuvo la oportunidad de vestir a las candidatas del Miss Perú Lima Este. “Me involucré en ese mundo y me encantó. Sabía que el vestido era clave porque acompañaba a la reina”, comenta. Luego, una clienta le preguntó si hacía vestidos de novia, y como ya tenía experiencia con vestidos de gala, aceptó el desafío. Asistió a la boda y quedó fascinada con el simbolismo y la dedicación detrás de cada diseño, dando así origen a su firma nupcial, Elizabeth Muñoz Atelier.