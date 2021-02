Expertos advierten sobre exceso de cosméticos en la piel y recomiendan rutina básica

Ahora que pasamos más tiempo en casa el auto cuidado ha pasado a tomar mayor importancia y con ello el crecimiento del sector de belleza. Es bastante frecuente encontrar diversos productos beauty que son recomendados por influencers en redes sociales; no obstante, no todos pueden ser adecuados para nuestra piel y más aún es importante no excederse en la cantidad pue se podría asfixiar a la dermis.

Así lo afirma la dermatóloga de la Academia Española de Dermatología, Paloma Cornejo, quien recomienda apostar por una rutina minimalista que tenga el visto bueno y recomendación de un especialista.

"En pandemia, la población ha dedicado su tiempo a sí mismo y ha incorporado un exceso de cosmética en sus rutinas, sin ningún tipo de orden ni concierto", aseguró la dermatóloga para La Vanguardia. Asimismo, comentó que "lo que veo mucho en la consulta son pieles que tienen unas rutinas muy largas de cinco o más productos que lo que provocan es más acné y tener la piel más asfixiada”.

En esa misma línea Andrea Combalia, especialista en dermatología del Hospital Clínic de Barcelona, explicó las implicancias que puede llevar una inadecuada rutina de skincare.

"Cuando uno se aplica más productos de la cuenta, corre el riesgo de tener una piel asfixiada. Las consecuencias pueden oscilar desde provocar una oclusión de los poros, a generar puntos blancos - conocidos como quistes de milium- hasta incluso desarrollar problemas severos de acné", advirtió la experta quien además explicó que esta problemática tiene su causa en campañas de publicidad que exageran las rutinas y los resultados de sus productos a través de los canales de las influencers.

Las especialistas coinciden en realizar un llamamiento de conciencia para que los consumidores apuesten más por una rutina básica que priorice la higiene, hidratación y foto protección más que el uso de determinados productos.

"La rutina básica consiste en hidratar y proteger del sol por la mañana y por la noche limpiar y tratar el problema dermatológico en cuestión, ya sea acné o manchas, con productos adecuados a cada tipo de piel y, si quieres ir un poco más allá, aplicar un antioxidante debajo de la hidratante", sentenció la experta Cornejo para La Vanguardia.