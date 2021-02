¿Vuelve el maquillaje de ojos ombré? Los expertos tienen la respuesta

El efecto degradado vivió su gran momento alrededor del 2010 pues se puso de moda incorporar este look a todos los aspectos de belleza posibles: cabello, eye makeup, labiales, etc. No obstante, después de su inmensa popularidad vimos cómo el efecto ‘ombré’ desapareció, hecho que nos hizo pensar que jamás volvería reaparecería. Hasta ahora.

Lo cierto es que el efecto degradado nunca desapareció por completo, solo en su versión más saturada pues como aseguran los expertos, el ‘ombré’ es en el campo beauty el equivalente al ‘little black dress’ en la moda. ¿El motivo? Es una técnica clásica que nos ayuda a crear diversos looks de maquillaje, como los ojos ahumados solo que después de su gran boom este se adaptó a las tendencias y métodos del momento. Este 2021 viene con el comeback de este estilo.

Debido al uso constante de mascarillas, la mirada ha cobrado protagonismo en los estilos de maquillaje que marcan tendencia. Por ello, ahora se vuelve a hablar del efecto ombré pues es una técnica atemporal que ayuda a realzar los ojos.

Influencers, makeup artists y amantes de la belleza ya han probado emplear la técnica de degradado en sus looks, demostrando la versatilidad de este estilo y cómo puede crear maquillajes dignos de portada.

La mejor parte es que cada uno puede adaptar la técnica ombré a su gusto empleando los colores y cosméticos de preferencia para un acabado único. Además, te contamos que además de sombras, puedes emplear el efecto degradado en tu delineado para un look glamuroso de alto impacto, ¿te animas?