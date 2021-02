Paula Manzanal se apodera de la tendencia animal print con un bikini de leopardo

Paula Manzanal es considerada una de las mujeres más hermosas de la farándula nacional, y para acompañar sus looks de belleza, la modelo siempre elige los mejores estilismos que resalten su escultural figura.

La influencer no es ajena a nuestro radar de moda, ya que en múltiples oportunidades Paula Manzanal ha demostrado el potencial su vena fashionista a través de impresionantes outfits. Además, la modelo no es ajena a las tendencias de la industria pues siempre se asegura de incorporar algunos de los looks más hot del momento dentro de sus atuendos. Un ejemplo de ello se puede ver en el traje de playa que Paula llevó para su reciente viaje a México.

En Instagram, Paula Manzanal compartió una serie de postales de su aventura en Tulum donde luce un moderno bikini de animal print. La pieza contó con un corpiño estructurado, decorado con un estampado de leopardo y bobos en la parte inferior para un toque más romántico; estos detalles también se repitieron en su trusa high waisted. Para completar su look de playa, Paula Manzanal llevó un bolero de rejilla en tono nude para un toque extra de sensualidad y finalmente, un sombrero rosa que le dio esa dosis glam.

El look de playa de Paula Manzanal fue un hit de moda ya que no solo incorporó un elemento en tendencia, -como el animal print-, sino que también hizo buen uso de piezas clásicas como un sombrero y bolero para crear un atuendo sensual y sofisticado. Otras famosas peruanas como Melissa Klug y Vania Bludau también han lucido animal print en sus bikinis y trajes de baño recientes, demostrando la versatilidad de este estilo y su influencia para esta temporada de calor.

Ropas de baño con animal print

El animal print no desaparecerá pronto y las tendencias para ropas de baño para este verano nos lo demuestran. “Para 2020, espera que este omnipresente estampado aparezca en tu traje de baño, desde bikinis con estampado de cebra hasta trajes de baño con rayas de tigre. Ya puedes encontrarlos fácilmente disponibles en la mayoría de tiendas”, declararon en el portal Marie Claire.

*Recuerda que las tendencias llegan una temporada más tarde al encontrarnos en el hemisferio contrario de donde comienzan.