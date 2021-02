Malú Privat: "La ropa es una buena arma para que la mujer se sienta más empoderada"

Malú Privat es una de las voces más autorizadas para hablar sobre moda en el país y, sobre todo, para aprender a usarla a nuestro favor. Y es que la diseñadora de moda tiene claro que la ropa debe ser empleada como un arma para que la mujer se sienta más empoderada respetando la individualidad de cada mujer.

La modista nacional conversó en exclusiva con Wapa.pe sobre el impacto de la pandemia en la industria de la moda, su nueva colección de verano y nos brindó algunos tips para que las mujeres puedan saber cómo potenciar su estilo.

¿Qué es lo que más puedes destacar sobre tu nueva colección?

En la colección tenemos piezas súper funcionales y combinables que van desde maxi vestidos, faldas, vestidos cortos que puedes utilizarlos con flats, zapatos de cuña e incluso con zapatillas. Es la primera vez que trabajo con algodón ya que normalmente las colecciones siempre las trabajo con la línea de Privat que es más de fiesta con brocados y seda, pero esta vez apostamos por una tela más fresca y cómoda con colores enteros que se puede combinar con otras piezas.

¿Cuánto ha impactado la pandemia en la industria de la moda?

La falta de reuniones y eventos sociales definitivamente hicieron que el sector de moda haya sido uno de los más golpeados. Para mí normalmente los meses de octubre y noviembre eran los de mayor demanda por las fiestas de promoción, así como para Navidad y las fiestas de Año Nuevo y los meses de enero, febrero y marzo eran los más bajos. Y al no haber habido la demanda que siempre ha habido ha chocado bastante.

¿Cuánto ha cambiado tu visión como diseñadora desde que te iniciaste en el mundo de la moda?

Yo siempre tuve claro que era lo que quería con Privat: vestir mujeres reales, es decir, que al usar una prenda mía se sientan regias, empoderadas y hermosas. Es como ponerte una armadura y sentirte más fuerte. Si bien la fuerza la llevamos por dentro, a veces, necesitamos ciertas armas. Y creo que la ropa es una buena arma para darte seguridad y para ayudarte o para proyectar tal vez como quieres que te vean. Es por eso que la mayoría de mis diseños son independientes. Son piezas diferentes que al unirlas da la sensación que son un solo outfit, pero en realidad son dos y se pueden combinar en diferentes.

¿Qué piensas sobre seguir las tendencias y cómo se pueden incluir sin dejar que una mujer pierda su esencia?

Si bien existen tendencias en colores y cortes (éstos) no siempre nos quedan bien a todas. A veces hay cosas que en teoría no están de moda, pero que nos van muy bien. Eso sucede con los colores, por ejemplo. Cuando yo hago algo a medida me baso en la individualidad de cada mujer para así darle un arma para que sienta más empoderada de lo que ya es. No se trata de uniformar a las mujeres porque no a todas les queda bien lo mismo.

¿Cuáles son tus recomendaciones para que una mujer pueda potenciar su estilo?

Por un lado, recomendaría tres piezas indispensables que te puedan salvar la vida: un vestido negro corto, una camisa blanca que puede ser de algodón o tafeta y un pantalón negro de vestir con entalle a la cintura que te quede de forma correcta. Éstas son prendas importantes que te funcionen y te queden bien.

Por otro lado, brindaría tres consejos para que una mujer elija mejor sus prendas: la primera sería ponte lo que a ti te haga sentir bien, la segunda, ten en cuenta que casi siempre “menos es más”, no porque tengas más cosas encima se te va ver mejor y la última es si abajo tienes volumen arriba tiene que ser pegado y a lo mismo la inversa para compensar.

¿Qué consejo le brindarías a los emprendedores y marcas pequeñas?

No es necesario invertir por una página web pues se puede llegar a muchos clientes a través de redes sociales. La mejor forma es el boca a boca, es decir, las referencias que otras personas puedan dar. Se trata de tener un buen producto para que cuando éste llegue a manos del cliente éste lo refiera a otros.