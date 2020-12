Así puedes llevar el espíritu navideño en tu manicure, palabra de Kylie Jenner

Las Kardashian-Jenner son de ese tipo de celebridades que adoran celebrar las distintas festividades a lo grande. Y es válido decir que después del Halloween, su fecha preferida para ‘tirar la casa por la ventana’ es la Navidad.

En los últimos años, Kylie Jenner se ha coronado como la reina de las fiestas y las decoraciones over the top. Si hablamos de la época navideña, la empresaria no solo se conforma con transformar todo su ambiente, sino que transmite este espíritu en sus outfits y claro, looks de belleza.

Para demostrarnos qué tan emocionada se encuentra por la Navidad, Kylie Jenner dispuso de su Instagram para compartir con sus seguidores el más reciente estilo de manicure que eligió. Se trataron de unas uñas XL con acabado puntiagudo y bañadas en esmalte rojo. Pero la creadora de Kylie Cosmetics no estaba sola con su nueva manicura, pues una de sus hermanas se unió al look navideño.

Khloé Kardashian también optó por una manicure similar solo que en su caso, se inclinó por un esmalte verde similar al de los árboles navideños. Así, las hermanas Kardashian-Jenner nos demuestran que el espíritu navideño también se puede llevar en nuestros looks de belleza de una manera fabulosa.