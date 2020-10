Rosalía se inspira en Kim Kardashian y Jennifer Lopez para crear look

Rosalía ha vuelto a inspirarse en un outfit de la socialité Kim Kardashian, quien siempre ha destacado por llevar looks extravagantes con prendas ceñidas y de impacto. Un estilismo que la cantante española también ha hecho suyo en más de una vez.

Esta vez la intérprete de “Con altura” impresionó en Instagram al emular el look que la creadora de “Keeping up with the Kardashians” lució hace un mes en Instagram.

En aquella ocasión Kim Kardashian llevó una de las tendencias del momento con un conjunto de prendas de Balmain lo cual provocó que se autodefina como “Barbie Balmain”. Un outfit inmerso con el estampado de moda y compuesto por un crop top negro de cuello alto y hombreras marcas y unas bikers shorts.

Para una cena en un restaurante japonés Rosalía decidió traer de vuelta este outfit y lo acompañó con un bolso negro con cadenas doradas tal como lo modeló la socialité estadounidense. Y, por supuesto, la española incluyó este diseño en su cubrebocas para redondear su look.

No obstante, Rosalía y Kim Kardashian no han sido las únicas celebs que han caído rendidas ante el icónico conjunto de Balmain pues la reina de las tendencias Jennifer López también modeló su propia versión.

La diva del Bronx prefirió llevar un top y un blazer con hombreras bien marcadas junto con las mallas ciclistas para marcar estilo. Además, para darle su toque personal utilizó un clutch negro muy largo y una ponnytail bien pulida. Un outfit que también generó sensación en redes sociales. ¿Y tú wapa con qué versión te quedas?