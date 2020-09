Lily Allen eligió un diseño de manicure que reflejó la atmósfera de su boda

Lily Allen encabezó todos los portales de entretenimiento hace unos días cuando confirmó los rumores que decían que ella y el actor de Stranger Things, David Harbour se habían casado en una discreta ceremonia en la ciudad de Las Vegas, al compartir las imágenes de este especial día.

Ahora, si bien analizamos el outfit y beauty look nupcial que Lily Allen usó el día de su boda, un detalle que omitimos fue su manicure. Ahora sabemos con mayor detalle que la cantante británica optó por una alternativa poco común para un nail art de novia, pero que reflejaron completamente el sentimiento que se vivió el día de su matrimonio.

La manicurista neoyorquina, Naomi Yasuda compartió en su cuenta de Instagram el especial diseño que creó para la boda de Lily Allen. Se trataron de unas uñas largas con punta cuadrada, fondo de glitter, adornadas con corazones flotantes en tonos ‘cursis’ de rojo, rosado y blanco que la manicurista decoró con pequeños diamantes para brillo adicional.

No cabe duda que la manicure de Lily Allen es bastante diferente de look neutral que la mayoría de novias elige para su boda. Sin embargo, sus uñas se convirtieron en un elemento crucial de su look que incluso quiso competir con el vestido Dior que utilizó. Su nail art, de estilo cursi, logró el balance perfecto de color y brillo, pero que sobre todo demostró su divertida y espontánea personalidad.