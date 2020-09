Jennifer Lopez y su clave de estilo para crear un outfit relajado con un cardigan de lana

Jennifer López se mantiene al día con las tendencias y nos lo acaba de demostrar con este outfit en el que lleva la pieza más chica para mantenernos cómodas y abrigadas en la temporada de otoño-invierno.

Para este look Jennifer López utiliza un outfit con un cárdigan nórdico de lana y cachemira junto a unos pantalones estilo paper bag. Ambas piezas que reunieron el balance ideal para dar con este luminoso look durante un paseo por las calles de New York junto a su prometido Alex Rodriguez.

Como sabemos JLo es considerada toda una precursora de tendencias que cada outfit que emplea no pasa desapercibido. En este caso optó por un look clásico, elegante y bastante ‘glam’. Para ello empleó un body blanco de Wolford, unos pantalones beige de tiro alto y unas botas de Balmain.

Pero, el elemento que más resaltó de su outfit fue el cárdigan blanco y negro Brunello Cucinelli que destacó su look minimalista debido a su tejido estilo chunky.

Asimismo, para su beauty look utilizó una coleta alta con unos aretes de diamantes para darle un toque más chic a su estilo.

De otro lado también mostró su gusto por los objetos de alto valor como un bolso negro de Hermés, el cual pertenece a una de las bolsas más costosas por lo que se encuentra entre los objetos de deseo de las fashionistas.

Finalmente, la cantante de “Let’s get loud” le añadió un accesorio controvertido al utilizar unos lentes con efecto degradado de Fendi que sin duda alguna potenciaron su look.