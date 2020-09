Lenny Kravitz se convierte en la imagen global de la fragancia de YSL

Al igual que muchos cantantes y actores, Lenny Kravitz trasciende el escenario para prestar su imagen como icono de una fragancia, como ya lo hicieron Johnny Deep, Chris Hemsworth o Alejandro Sanz.

El autor de "Are You Gonna Go My Way", "It Ain’t Over Til It's Over", "American Woman" o "Again", se convierte en imagen global de "Y", el perfume que en 2017 lanzó Yves Saint Laurent Beauté, que lleva la primera letra de la firma, según ha anunciado la marca francesa en una nota.

YSL ve en el músico las señas de identidad de este aroma "arriesgado, moderno, en constante superación y con un espíritu joven". Lenny Kravitz, de 56 años, es la "personificación" misma de estos valores.

Cantante, compositor, productor, instrumentista, actor, icono de la moda, fotógrafo, diseñador; Lenny Kravitz un creador polifacético que nunca se ha puesto límites.

“Siempre he sido fan de Yves Saint Laurent. De su trabajo, su estética, su estilo de vida, su atrevimiento. Era súper ecléctico y dibujaba de muchos lugares", explica Lenny Kravitz en el mismo comunicado.

El cantante reconoce que es una firma de la que dispone de muchas prendas en su guardarropa por lo que se siente identificado con la marca, "y no tuve mucho que pensar", explica, cuando se lo propusieron. Sus diseños "han sido parte de mi estilo de vida durante muchos años. Es una colaboración muy orgánica".

Con información de: Agencia EFE