Nike innova sus diseños y crea su primera colección de maternidad

Nike es una de las marcas más prestigiosas a nivel mundial por lo que muchas mujeres lo eligen como su primera opción al momento de comprar ropa deportiva. Ahora la reconocida firma ha decidido adaptar la ropa deportiva para que futuras mamás tampoco puedan seguir utilizando sus prendas.

Por ello la trasnacional apuesta por una nueva y revolucionaria colección de maternidad con ropas que se amolden a los cambios físicos que se generan durante el embarazo y la facilidad que se requiere durante la lactancia.

Este nuevo proyecto de Nike (M) ha sido elaborado por un equipo de mujeres que durante los últimos tres años estudiaron más de 150 000 escaneos de cuerpo entero y tomaron las recomendaciones de atletas profesionales y amateurs con el fini de crear ropa lo suficientemente elástica y llena de confort para suplir la necesidad de las futuras mamás.

“Descubrimos que las mujeres ya preferían Nike para su embarazo porque les daba el desempeño que necesitaban”, dijo Carmen Zolman, directora de diseño senior en Nike.

“Así que de verdad queríamos escuchar y aprender de ese hallazgo, y aprovechar todo el poder de nuestro grupo de ciencia del deporte para crear una colección para ellas”, agregó.

Los colores que se encontrarán disponibles en tiendas Nike y en línea en Nike.com a partir del 17 de septiembre son el negro, gris y rosa. En cuanto a los modelos hay cuatro para optar: un bra de deportes (ideal para lactancia pues tiene un secado rápido que ofrece soporte), un suéter muy suave que también sirve como cubierta al momento de lactar, una ombliguera ultraelástica de cuello redondo y leggings que cubren la barriguita de embarazo sin apretar.

“Antes, estaba tratando de entrar en mis leggings viejos, y me quedaban muy apretados e incómodos. Estos están justos pero no apretados, no tienen cierres ni cordones: te los pones y es como si te abrazaran, se amoldan a tu cuerpo. Y me encanta poder usar esta ropa sin que se me vea una bola sobresaliendo porque no me queda bien”, comentó Perri Edwards, estrella británica del atletismo que ha estado probando los diseños los últimos meses.