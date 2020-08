Meghan Markle reaparece con un top de seda que desafía las reglas de la realeza británica

Meghan Markle ha vuelto a acaparar todas las miradas de la prensa luego de la publicación de la biografía consentida de los duques de Sussex al lucir su último estilismo.

La royal participó en la cumbre virtual ‘The 19th’, una organización de noticias sin fines de lucro promovida por Emily Ramshawy y Amanda Zamora, y sorprendió con un peculiar look que confirma su nuevo style tras alejarse de la realeza británica.

Para esta ocasión la joven Markle utilizó un top de seda naranja claro de Hugo Boss que dio de qué hablar. Y es que esta prenda tiene algunas claves que Meghan se ha encargado de asimilar en sus looks.

En primer lugar porque Meghan optó por llevar un color que se encuentra dentro de la categoría de tonos “prohibidos” dentro de las reglas de etiqueta estipuladas por la familia real británica. Y en segundo lugar porque la blusa pertenece a la sección de ropas rebajadas, diseño que se agotó tan solo unas horas después de que lo usara la royal.

Y es que como recordamos el “efecto Meghan” es bastante fuerte y cada vez que la duquesa de Sussex emplea algún outfit, sus seguidores se encargan de acabar con el stock de aquellas prendas que lució (sobre todo las que están en oferta).

Además, este último look confirma el renovado estilismo que la esposa del príncipe Harry ha adoptado tras el “Megxit”. Un look en el que no teme llevar prendas y colores “prohibidos” para miembros de la realeza.

Meghan Markle ha vuelto a sus raíces luciendo un estilo californiano y ahora que se encuentra libre de presiones, reglas y etiquetas del mundo royal, se empodera y no teme llevar looks más desafiantes.