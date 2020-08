Tips para emprender tu negocio en la moda y demostrar lo fuerte y decididas que somos

Camille Defago es una joven diseñadora con gran talento y visión en el mundo de la moda. Con solo 22 años ha demostrado de la fortaleza y perseverancia son la clave para llegar al éxito.

Si estas pensando en abrir un negocio de venta de ropa, Camille nos regala algunos consejos para vencer el miedo y entregarnos de lleno al emprendimiento. Nunca es tarde para tomar decisiones. Estos son los tips que les regaló a las lectoras de Wapa.pe.

¿Cómo romper el miedo de invertir durante este tiempo?

Me encantaría decirte que solo es algo emocional, pero no. Es todo lo contrario. Tienes que evaluar las necesidades de tu marca o emprendimiento. Categorizarlas por prioridad e impacto y armar un plan estratégico considerando objetivos reformulados de acuerdo a la situación actual del mercado. Este plan te ayudará a tener una ruta clara y resultados medibles luego de un determinado periodo de tiempo. De esta manera podrás trabajar con un norte claro.

Luego de ello es necesario que armes un presupuesto aterrizado de acuerdo a la liquidez que tengas en la marca y empezar a ejecutar el plan con un calendario de pagos (si lo necesitas) pauteado.

Ojo, también hay distintas formas de inversión. Puedes empezar con las que no impliquen dinero de por medio, si no tiempo de investigación, redes sociales, etc.

¿Qué se necesita para romper el miedo a la inversión en el mundo de la moda?

Hace 1 año te hubiera respondido: agallas. Pero ahora, nuestro rol como diseñadores va más allá de proponer una pieza que marque tendencia o sea atractiva para nuestro target. Debemos investigar, leer proyecciones, evaluar el comportamiento de las personas a las que nos dirigimos para recién proponer algo que sea sostenible, innovador y algo en lo que estoy trabajando, funcional.

Y ahí está el meollo del asunto, necesitamos esa información para tomar decisiones y evaluar las opciones frente a una posible inversión. Si tenemos ese respaldo no tendremos miedo en absoluto. Ojo, no estoy diciendo que no exista un riesgo futuro, pero el preámbulo del proceso de inversión / trabajo tendrá menos “suspenso”, por así decirlo.

¿Cuándo es el mejor momento de invertir?

El momento perfecto es cuando tienes claro que vas a lograr con esa inversión. Tanto en tiempos, impacto monetario y retorno. No significa tener en mente un producto y listo, invertir un monto sin pensar en las consecuencias.

Ahora, siempre es el mejor momento para invertir en tu equipo. Añadir un talento de acuerdo a las necesidades y limitaciones de la organización, capacitaciones, etc. Un equipo feliz, motivado siempre será tu mejor activo. Y eso algo invaluable.

¿Cómo manejar la ansiedad y el miedo de perder en el proceso de invertir?

Teniendo una estrategia clara que se desprende de un plan estratégico, y un plan de inversión. En mi caso, mis socios son mis mejores aliados. Tomamos decisiones en conjunto, así la ansiedad que me generan estas situaciones es casi imperceptible. Hay momentos y momentos, pero es cuestión de manejarla.

Aquí también cumple un rol muy importante mi equipo. Ellos son las personas que hacen realidad la marca y juntos nos apoyamos en lo que sea necesario.

¿Qué te inspira para seguir avanzando pese a los obstáculos?

Mi familia, mis pasión y mi equipo. Ellos son los pilares que me motivan a seguir avanzando. Actualmente me encuentro en un proceso de expansión con la marca. Estamos ingresando a nuevos mercados extranjeros y redefiniendo acciones para presentar nuestras próximas colecciones.

¿Qué le dirías a las mujeres que quieren invertir al colocar una nueva tienda de ropa?

Que evalúen bien los productos que van a ofrecer, desde el diseño, calidad hasta la forma en que los van a presentar a su target. Aquí es ideal ser empáticos y ponernos en el lugar del otro para poder establecer una serie de acciones clave.

Además, ahora todo es digital : una web funcional, fotos y redes sociales activas son herramientas que tienen que explotar. Toma tiempo, lo sé, pero al final el resultado es gratificante.