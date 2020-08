Korina Rivadeneira enamora con este outfit maternal para mantenerse cómoda en invierno

Korina Rivadeneira se encuentra en la recta final de su embarazo y a pocas semanas del nacimiento de su hija Lara, la modelo venezolana no duda en compartir nuevas imágenes luciendo su barriguita de embarazo.

Esta vez compartió con sus más de dos millones de seguidores en Instagram cuáles son las prendas que utiliza con mayor frecuencia para mantenerse cómoda durante esta temporada.

“Saben que amo estar cómoda y mi embarazo no ha sido un impedimento para estarlo. Uno de mis favoritos son estas leggings largas y shorts que llevan el soporte incluido y permite que puedas aplicarte cremas o lociones sin que estas sean absorbidas por la tela. También estoy usando los bra de lactancia perfectos para cualquier ocasión”, escribió en su publicación.

La esposa de Mario Hart también ha mostrado su gusto por la moda ‘loungewear’ y en muchas de sus ‘stories’ ha mostrado looks casuales con joggers, chompas de lana y beanies, un gorro de punto que se ha convertido en toda una sensación en redes sociales.

Es por ello que entre sus opciones predilectas para estar en casa prefiere utilizar leggins, shorts y prendas sueltas y cómodas, pero que se adecúen a su pancita de embarazo. Así como Melissa Loza, quien también estuvo en la dulce espera, Korina modela estos elementos maternales que la ayudan durante su etapa de embarazada.

No obstante, la ex chica reality también ha mostrado looks sofisticados con encantadores vestidos para retratar su embarazo y obtener los mejores recuerdos de esta fase maternal en la que no nos cabe dudas ha conquistado con su estilo.