Victoria Ruffo y el beauty look con el que muestra con orgullo sus arrugas | FOTOS

Victoria Ruffo es una actriz que ha mostrado que el paso de los años no le ha sido indiferente y así como muchas mujeres también posee algunas arrugas en el rostro. Y es que a sus 58 años los signos del envejecimiento de la piel también forman parte de su vida.

No obstante, ello no ha representado algún inconveniente para la mexicana quien puede mostrarse en redes sociales con o sin maquillaje. Esta vez reveló un beauty look en Instagram en el que dejó notar algunas marcas de expresión.

La protagonista de “La Madrasta” también compartió una imagen del recuerdo cuando era mucho más joven y tenía un look más juvenil y un rostro sin tanto signos visibles de la edad. Podemos ver que la actriz mantiene su estilo con el tono de cabello natural y un maquillaje clásico.

En su último look Victoria Ruffo demostró que sabe cómo destacar su mirada e impresionó con este look de belleza en el que utilizó un delineado negro con un ligero difuminado que resaltó el color de sus ojos. Asimismo, podemos notar la importancia de darle un estilo a las cejas ya sea si preferimos rellenarla con un tono oscuro o preferimos solamente peinarlas.

No obstante, el detalle que más llamó la atención fueron las ligeras arrugas que la mexicana tenía en el contorno de ojos y sus alrededores. Y es que muchas veces los famosos prefieren utilizar filtros y aplicaciones que atenúen cualquier mancha o imperfección en la piel.

En este caso Victoria Ruffo optó por dejar al descubierto y dar un mensaje de amor propio y aceptación al no ocultar sus arrugas en el rostro pues también forman parte de uno mismo. Hasta el momento la imagen sobrepasa los 25 000 me gusta en Instagram gracias al poder de su belleza sin filtros.