Verónica Castro se transforma con un impactante look lleno de canas [FOTOS]

Verónica Castro ha vuelto a figurar en la pantalla grande y lo ha realizado con un nuevo look que dista mucho del que lució en su último papel en la serie de Netflix La casa de las flores.

La actriz mexicana se retiró del medio del espectáculo hace un año y prefirió mantener un perfil bajo en redes sociales y dedicarse al cuidado de su madre quien se encontraba delicada de salud posteriormente falleció. No obstante, ha vuelto recargada y con un renovado estilo.

Este nuevo look de la destacada artista se presenta como antípoda del glamoroso estilo que lucía al interpretar a su personaje en la serie La casa de las flores. Y es que para adaptarse a su nuevo personaje ha debido cambiar el tono de su cabello para mostrar algunas canas.

En Instagram se pudo conocer el adelanto del reciente proyecto en el que ha participado y donde se observa a una mujer de aspecto senil, cabello largo y con unos lentes ovalados que completan su look maduro.

La película en cuestión se trata de “Dime cuando tú”, cinta mexicana que llegará las pantallas de dicho país en los próximos meses y que cuenta con la participación de actores como Jesús Zavala y Ximena Romo, Héctor Bonilla y Juan Carlos Ruiz y en el que sobresale la actriz Verónica Castro.

Y si bien Verónica Castro no se ha manifestado sobre esta nueva producción cinematográfica este nuevo look nos devela su versión menos glam en el que las canas se convirtieron en su principal característica. Una cuestión bastante común con el paso de los años y que ahora se convirtió en su look por un tiempo.