Esta es la manicure gatuna que conquista en redes sociales y promete volverse tendencia

Después de tantos meses en cuarentena muchas personas alrededor del mundo han comenzado a volver a los salones de belleza para cortar su cabello y mejorar sus looks. Y aunque pueda sorprender hay quienes tampoco pudieron resistirse a decorar sus uñas con un diseño gatuno.

A través de Instagram centenares de usuarios han compartido su manicure ‘cat eye’, el cual promete volverse en la opción predilecta para todos aquellos que quieran aportarle más estilo a sus manos.

Este diseño de uñas basa su gusto en los brillos satinados y puede resultar un tanto llamativa por donde se le mire. Se realiza sobre una base de esmalte oscura a la que luego se le agrega un toque de esmalte brillante que le otorga un efecto en 3D.

No obstante, hay una pregunta que aparece inmediatamente al comparar el modelo de manicure con su particular nombre de ‘cat eye’ y no encontraron similitudes físicas con un felino. La respuesta se encuentra en el pasado, en aquellas cañicas o piedras llamadas ojos de gato.

Estas uñas ‘cat eye’ se adentraron en el aspecto más oscuro y glitter de aquellas canicas que tenían diversos diseños con un línea blanca que parecía un ligero destello. Así este style que ha robado el corazón de cientos de personas parece apuntarse como la última tendencia.

Aunque sabemos que este estilo de manicure no sea nuevo, pues en el 2016 apareció y luego personalidades como Lucy Boyton la lucieron en la ceremonia de los Globos de Oro, no dudamos que vuelva a surgir cada cierto tiempo para sacar el lado más gatuno de los amantes del nail art.