Verónica Linares y el look premamá que no comparte con Juliana Oxenford

Verónica Linares lleva ya más de 26 semanas de embarazo y así como Juliana Oxenford, quien también está embarazada, continúa ejerciendo su labor como periodista, cada quien en su respectivo programa de televisión y a su propio estilo.

Y es que cuando se trabaja en la televisión los outfits son un aspecto importante pues son parte de la presentación personal con la que cada día se muestran frente al público. Analizamos los looks de ambas comunicadoras que muestran styles distintos para lucir su embarazo ante cámaras.

Verónica Linares prefiere mantener un estilo un poco más conservador para elaborar sus outfits de trabajo. Y es que la periodista tiende a combinar faldas de color entero a la altura de la rodilla con blusas y stilletos. En casa se decanta por looks más comfys con zapatillas y ropa deportiva para realizar sus actividades con más comodidad.

De otro lado Juliana Oxenford nos muestra un look un poco más atrevido. Ella es una amante de los vestidos y desde que comenzó su etapa de embarazo no ha dejado de levarlos con mucha actitud. Su estilo incisivo también se refleja en sus outfits por lo que no duda en apostar también por vestidos mini que la hagan sentir cómoda y sexy.

Un look que todavía no hemos visto en Verónica Linares pues siempre ha mantenido un estilo más convencional. De esta forma ambas nos demuestran a través de sus looks que no existen reglas ni normas que le digan a una mujer embarazada cómo debe vestirse. Cada quien es libre de hacerlo con su mejor estilo y no nos cabe duda de ello.