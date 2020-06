Millie Bobby Brown debuta melena XL y la comparan con Rapunzel [FOTO]

A Millie Bobbie Brown le encanta experimentar con su look, y por si no nos había quedado claro en el pasado, la actriz de ‘Stranger Things’ acaba de publicar una foto de su nueva apariencia para demostrárnoslo.

El rostro de la firma de belleza Florence by Mills revivió su feed de Instagram con un post donde se le ve estrenando un peinado y color de cabello que no le habíamos visto antes: extensiones rubias.

Y es que, en un periodo donde las personas se encuentran experimentando con cortes de cabello más minimal, Millie Bobby Brown le dio una oportunidad al cabello XL que le llega hasta la cintura.

Muchos usuarios comentaron sobre el nuevo look de Millie, algunos incluso comparándola con Rapunzel, pero lo cierto es que, se haya o no inspirado en la melena de este personaje, la actriz está aprovechando al máximo este periodo de cuarentena para experimentar con su look y ver qué es lo que más le gusta.