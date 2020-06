Gigi Hadid, Kendall Jenner y otras donan prendas para apoyar a lucha contra covid-19

La industria de la moda sigue ideando nuevas estrategias para apoyar en la lucha contra el coronavirus. Esto impulsó a la revista Vogue UK a poner en marcha una iniciativa solidaria sin precedentes que ha contado con la ayuda de modelos como Gigi y Bella Hadid.

El redactor en jefe de la publicación, Edward Enninful, ha decidido subastar varias prendas, outfits y complementos de distintas firmas de lujo para recaudar fondos para aquellas organizaciones que han estado y están al frente de la lucha contra el coronavirus.

Kendall Jenner, Irina Shayk, Candice Swanepoel y las hermanas Hadid son algunas de las famosas que ya han buscado en sus armarios alguna prenda o pieza especial que logre conseguir una mayor recaudación para NHS Charities Together, la asociación del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, así como para la National Associaciation for the Advancement of Colored People, una entidad que reivindica los derechos de las personas afro descendientes.

La subasta empezó el 9 de junio y continuará hasta fines de hoy en la página web creada especialmente para la ocasión. Ahí se pueden comprar distintos artículos según la modelo que uno prefiera y por si fuera poco, los interesados pueden donar diferentes cantidades de dinero a las dos organizaciones desde el mismo portal.