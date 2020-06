Belinda experimenta con color e incrustaciones de cristales para el cabello en su nuevo look

Belinda es de esas famosas que no teme experimentar con su look, por el contrario, siempre busca una nueva oportunidad para cambiar el color de su cabello o para probar un nuevo estilo de peinado que marcará tendencia.

Esta vez, la cantante mexicana lo volvió a hacer tiñendo los mechones de su melena de un color bastante popular durante esta temporada de confinamiento, y añadiendo un súper detalle a su cabello que marcó toda la diferencia.

Fue así como Belinda sorprendió a sus seguidores de Instagram luciendo un cabello de acabado wavy y bañado de medios a puntas (con un efecto balayage) de un tinte rosado. Pero sin duda, el ‘detalle’ que se robó la atención fue su peinado: incrustaciones de diamantes (de fantasía) o cristales envueltos en un mechón frontal de su melena.

Si bien no sabemos si este detalle en su cabello se trata de un pendiente o una especie de extensión, pero lo cierto es que las incrustaciones de diamantes, cristales, cadenas y perlas han estado de moda desde hace un par de años y por lo visto no parecen haber desaparecido. Lo cierto es que este detalle hizo que el peinado y el look de Belinda en general ¡avance al siguiente nivel!