Ana Brenda Contreras revela los secretos detrás de su look de maquillaje natural

Ana Brenda Contreras está aprovechando la cuarentena para compartir diverso contenido relacionado a la belleza: desde la mascarilla de matcha que usa para el cuidado de su piel, hasta tutoriales de automaquillaje.

En esta ocasión, la actriz de origen mexicano dispuso de su canal de Youtube para revelar el paso a paso de cómo trae a la vida su look de maquillaje to go, y se trata de un estilo bastante natural y simple.

“Sé que estamos estos días en casa. Maquillarte naturalmente para tus juntas virtuales o para ti levanta el ánimo! Aquí mi maquillaje para un día normal en mi vida”, escribió Ana Brenda en la descripción de su clip.

La famosa comenzó su rutina de belleza con un paso básico que todas siempre deberíamos tener en cuenta: el skincare. Una vez que contaba con la piel humectada y despierta Ana Brenda pasó a aplicar una base en aerosol para tener un acabado más glowy. Si quieres saber el resto de sus pasos, te invitamos a ver el video y veas cómo la actriz crea este look de maquillaje.