Conoce cuáles son las piezas básicas que te ayudarán a verte más elegante

La moda se trata de look, esto fue lo que dijo Carine Roitfeld y por eso no necesitas de un gran armario o ir cada nueva temporada al centro comercial por ropa nueva, error.

Para tener un gran estilo y crear una diversidad de looks, los básicos siempre serán aliados, por ello, tanto para tus looks habituales como para tus looks elegantes, hay prendas que deberían ser infaltables en tu clóset.

Blazer

Cuando quieres darle un toque elegante a tu look, un buen blazer es la opción ideal, pero recuerda que este debe ir con tu personalidad. Uno de color negro es el clásico, pero también puedes apostar por el estampado tartán o algún color de tus favoritos.

Little white dress

Un vestido blanco nunca caerá mal. Lo mejor de todo es que combina con sandalias, tacones o incluso botas, hasta zapatillas. Además si no sabes que color usar, el blanco debería convertirse en uno de los imperdibles de tu clóset.

Bolsa Pouch

Este es un término medio, pues ni es clutch, ni un neceser. Este bolso de mano es realmente suave, tiene mucho estilo y se ha convertido en el accesorio perfecto e ideal para nosotras.

Zapatos de tacón

Aquí es importante que elijas uno de los modelos icónicos. Pueden ser stilettos o algún de tacón cuadrado que tampoco pasa de moda. Lo mejor de todo es que no solo los llevarás con trajes elegantes o sofisticados, también puede darle un toque sofisticado a un look casual.