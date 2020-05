¿Cuál ha sido el look más radical de Victoria Ruffo en toda su carrera?

Victoria Ruffo es considerada la reina de las telenovelas en Mexico y a nivel internacional. Desde sus inicios la hemos visto encarnar numerosos papeles con su larga cabellera negra; sin embargo, como toda estrella de la televisión ha debido adaptar su look de acuerdo a los papeles que le ha tocado interpretar.

En el 2019 la actriz mexicana sorprendió con un nuevo tono y corte de cabello que, teniendo en cuenta la coyuntura actual, podríamos copiar cuando podamos retornar a los salones de belleza.

¿Cómo luce Victoria Ruffo con su look más radical?

Victoria Ruffo tuvo que despedirse de su cabello oscuro y brillante para dar pase a un tono platinado que además incluyó un long bob. Un estilo que ayuda a disimular muy bien las canas y que le sentó muy bien a la actriz.

Debido al papel que tuvo desempeñar en el melodrama Cita a Ciegas la mexicana tuvo que someterse al cambio más radical de su carrera. Y aunque sorprendió a mucho ella se sintió muy a gusto con su nuevo estilo.

La cuarentena ha ocasionado que se agoten rápidamente los tintes en supermercados y farmacias por lo que muchas mujeres se han visto en la necesidad de cubrir sus canas con productos naturales y caseros como el café y el bicarbonato de sodio.

Sin embargo, este look de Victoria Ruffo nos recuerda que es posible también llevar uno en el que más bien se reivindique el tono grisáceo de las canas. Y es que si los pelos grises ya inundaron tu melena, ¿por qué no atreverte con un nuevo look al mismo estilo que nuestra querida actriz mexicana? Sea cual fuera tu decisión lo importante es que te sientas cómoda y a gusto con tu apariencia personal.