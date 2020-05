Granos en el rostro: Bicarbonato de sodio y limón para ponerle fin a las impurezas

Los granos o espinillas son un dolor de cabeza con el que nadie quisiera tener que lidiar porque, además, valgan verdades, aparecen en el momento menos indicado. Y ahora que disponemos de más tiempo podemos aprender los mejores trucos para saber cómo eliminarlos.

Toma nota de los tips de belleza que hemos recopilado para que no tengas que sufrir más y puedas disfrutar de un rostro libre de impurezas en la piel.

¿Por qué aparecen los granos en el rostro?

Las imperfecciones de nuestra piel no tienen por qué arruinar nuestro día. Y justamente a fin de prevenir la aparición de futuros granos es importante descubrir por qué surgen. Estas incómodas espinillas se generan debido a la obstrucción de un poro en la piel, ya sea que hayamos ingerido grasas en exceso o algún elemento tóxico como el polvo o suciedad la haya afectado.

Lo primero que debes hacer ante el surgimiento de un grano es no tocarlo y mucho menos se te ocurra reventarlos. Evita a toda costa que entren contacto con tus manos, sobre todo si no están limpias. Como ya sabemos la grasa es uno de los factores que la originan por lo que, además, deberás cuidar tu alimentación y aumentar el consumo de verduras y frutas. Y no olvides mantenerte siempre hidratada.

Después debes mantener tu rostro limpio y lavarlo por la mañana y las noches con un jabón neutro que te permita regular el PH de tu piel. Una vez que tu cutis se encuentre libre de impurezas puedes aplicarte alguna de las mascarillas caseras que hemos seleccionado para ti.

Jugo de limón y bicarbonato de sodio

La mezcla de estos dos ingredientes son la fórmula ideal para lograr una exfoliación en la piel y de esta manera remover las impurezas que provocaron la aparición de los granitos. Esta receta debes realizarla por la noche pues el limón puede dejar residuos que pueden causarte manchas en la piel si lo usas de día y te expones al sol. Medio zumo de limón y una media cucharada de bicarbonato de sodio serán suficientes. Aplícalo solo una vez por semana.

Té verde + arcilla blanca

Esta mascarilla ayudará a desintoxicar y descongestionar tu piel. La arcilla blanca sacará a relieve las impurezas de tu cutis y el té verde las absorberá gracias a sus propiedades astringentes. Solo necesitas reposar media taza de té verde y agregarle dos cucharadas de arcilla blanca.