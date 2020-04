Canchita: zapatos para una mujer atrevida dispuesta a enfrentar la pandemia

Canchita es una marca de calzado 100% peruana, fundada por Mariana Edery Migone. Diseñan y fabrican calzado exclusivo y personalizado desde el año 2007. Se diferencian en el mercado entre las otras marcas por sus modelos únicos, combinaciones avezadas, femeninas y juguetonas – como dirían en Canchita, “somos una marca Pacha con Estilo”.

Trece años en el rubro de calzado vendiendo la mayor parte por redes sociales, hasta que en el año 2015 abrieron su primera tienda en Miraflores, la segunda el año siguiente y en 2019 la tercera en Barranco junto con un nuevo integrante/socio Iván Castillo. Mariana considera que venden zapatos para un nicho muy pequeño ya que sus diseñados son para una mujer con mucha personalidad, amante de la moda y muy segura de sí misma.

“No cualquier mujer se atreve a usar nuestra marca ya que la mayoría de las personas prefieren quedarse en su zona de confort por el miedo al qué dirán”, expresó Mariana a Wapa.pe.

Además, contó que con los años Canchita ha tenido sus puntos de quiebre como cualquier negocio. Tiempo buenos y tiempos malos, pero es parte del emprendimiento. Esos ups & downs son lo que hacen al emprendedor cada día más fuerte y con el tiempo lo convierte en empresario. Ahora en tiempos de COVID-19 están afrontando la situación única y tiene unos tips para ayudarnos como emprendedoras:

1. Muy importante conservar la calma y no entrar en pánico.

2. Buscar estrategias de venta diferentes a las tradicionales.

3. Ver la manera de que tu personal pueda seguir trabajando desde casa dándoles otras responsabilidades para que aporten al negocio.

4. Analizar qué es lo que está buscando el consumidor ahora. (Estudio de mercado).

5. Hacer promociones que llamen la atención al cliente (bajas el precio para tener más demanda.) Win to Win.

6. De tener tienda y no te den los números, no tengas miedo de cerrarla. Al contrario, es un peso menos encima y que no te importe el qué dirán.

7. Aprovecha este tiempo para recuperar por redes todo lo perdido.

“Para tener tu propio negocio, tienes que tener temple, tienes que ser constante, perseverante y también tienes que confiar en tus instintos, así los demás no estén de acuerdo contigo – no todos nacen con el gen emprendedor, así que si tú lo eres, busca ayuda o consejos en otros emprendedores o empresarios”, agregó Edery.

Por último, indicó que es súper importante saber administrar el tiempo y dinero – para que cuando vengan tiempos difíciles como este, tengamos pan para mayo y puedas mantener a flote tu negocio.

“Siempre ahorren, siempre. No podemos predecir el futuro y nada pasa hasta que sucede. Así que estemos preparados para todo, así es el mundo de los negocios – constantes cambios, se parte del cambio y siempre mantén una actitud positiva. Todo pasa”, manifestó.