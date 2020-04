Anne Hathaway revive a Mia Thermopolis en el #PillowChallenge

La actriz estadounidense, Anne Hathaway, nos enseña en Instagram cómo ella se unió al Pillow Challenge, pero no todo quedó en llevar este reto clásico, sino que supo sacarle todo el jugo para lucirlo a su manera y sí que nos ha dejado boquiabiertos.

Y es que la actriz de pasante de moda no tuvo mejor idea que recrear a uno de sus personajes más icónicos de ‘El Diario de la Princesa’ a su propio estilo y eligiendo el Pillow Challenge como protagonista y mira cómo quedó.

Mia Thermopolis en el Pillow Challenge de Anne Hathahay

El #PillowChallenge ha invadido Instagram y, a pesar que ya pasaron algunos días, Anne Hathaway no pudo resistirse a llevar este estilo para mostrarle a sus fans.

Por ello, fiel a su estilo y dejando claro que la creatividad la caracteriza, ella lucir esto de una forma mucho más divertida, arriesgada y trendy con uno de los personajes que la llevó a la fama: Mia Thermopolis.

Ella no llevó 1, sino 3 almohadas en su look en tonos blanco y azul, lo que complemetó con alas de estilo mariposa y lo que no podía faltar, unas botas de estilo militar. Otro detalle que nos cautivó en la publicación, fue el texto que lo acompañó: ‘Una reina nunca llega tarde, los demás simplemente llegan muy temprano’.

¿Qué es el Pillow Challenge?

Este es un reto que ha cobrado gran popularidad en Instagram y TikTok en el que se busca compartir una fotografía en la que las almohadas hagan el efecto de tener un atuendo, como un vestido, el mismo que lleva consigo un cinturón que enmarca la figura.

Esta tendencia fue viral gracias a que diversas celebridades no pudieron resistirse a usarlo y cada vez más se retaron entre sí y es uno de los estilismos favoritos de cuarentena.