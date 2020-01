Anne Hathaway y la valiosa lección que dio a sus fans sobre todo lo que leen en internet

La actriz Anne Hathaway, es una de las estrellas de Hollywood más queridas por su personalidad carismática. La protagonista de “Diario de una princesa”, se presentó en el show de Ellen DeGeneres recientemente, dónde dejó una valiosa enseñanza a todos sus fanáticos.

Ellen lanzaba preguntas a Anne, sobre sus pasatiempos en su etapa como madre de un pequeño de tres años. De igual manera, el público comenzó a participar en la rueda de preguntas a la actriz, ellos se interesaban por saber su rutina para mantenerse bella, relajada y en forma a pesar de sus múltiples ocupaciones. De pronto, Anne les dio una respuesta que los dejó pensando:

TE PUEDE INTERESAR: Anne Hathaway reveló que ya hay guión de "Diario de la Princesa 3"

«Encontré este maravilloso libro llamado "La sanación cítrica" en un rincón "hippie" durante un viaje familiar y fue la respuesta a TODO. Los cítricos deben incorporarse a toda nuestra vida: en la alimentación, en el ambiente y hasta en la meditación», expresó Hathaway.

Mientras daba la respuesta, la actriz se puso de pie y comenzó a regalar una clementina (fruta híbrida más pequeña que una naranja) a cada uno de los presentes, incluyendo a Ellen, el personal técnico y algunas personas del público.

Acto seguido, la bella actriz, pidió a las personas que pelaran la fruta y luego se lo pongan en los labios, mientras repetían una serie de “peculiares” respiraciones por la boca. Ellen y el resto de presentes, entre risas y extrañeza, comenzaron a realizar lo pedido por la actriz; mientras Anne comenzó a revelar la verdad:

TE PUEDE INTERESAR: Sherlyn decidió tener sola a su bebé y causa ternura al mostrar su barriguita

«¿Acaso no se sienten mejor ahora? ¡Claro que no! Lo inventé todo. Ellen, lo inventé todo... eres libre de lanzarme la clementina si quieres, pero la lección es: no se pongan algo en la boca SÓLO porque lo dice una celebridad», confesó la actriz.

Tras un merecido aplauso por su broma, Anne reveló que su nuevo propósito es ser más bromista aprovechando la fama, pero reiteró al público que siempre busquen su propia forma de sanarse, de meditar y de alimentarse bien sin seguir al pie de la letra lo que las celebridades digan. Agregó que cada persona es libre de cuidarse como mejor le parezca y que se debe dejar todo en manos expertas cuando es necesario.