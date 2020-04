Medias: accesorios imprescindibles para alegrar el confinamiento

Desde que el Gobierno decretara el estado de alarma por el coronavirus y el confinamiento es obligatorio, la forma de vestir ha cambiado, priman las prendas cómodas y los calcetines adquieren relevancia convirtiéndose en el accesorio estrella, encargado de añadir alegría y optimismo.

Lejos de ser un accesorio aburrido, los calcetines se han convertido en un complemento deseado, gracias a modelos con divertidos estampados, que invitan a comenzar a vestirse por los pies y añadir la nota de humor, creatividad, rebeldía o sofisticación.

"Mi intención es que aquellas personas que usan estos calcetines se sientan empoderadas para compartir sus historias", dice Amber Vittoria.

Sorprende que una prenda tan funcional, que antes del confinamiento pasaba desapercibida, a pesar de tener estampados alocados, se ha convertido en un accesorio de gran protagonismo dentro del estilismo elegido, "alegran el día y suben la autoestima, son el accesorio de culto", ha explicado este viernes a Efe la experta en moda Pepa Fernández.

Tal es el optimismo que transmiten los calcetines coloristas y estampados que la firma Jimmy Lion ha creado una iniciativa solidaria que consiste en donar calcetines a médicos, enfermeros y personal sanitario que arriesga su salud cada día para cuidar a la sociedad.

Ahora, las firmas de moda de lujo como Gucci, Prada o Balenciaga se suman a esta tendencia y muestran sus nuevos calcetines como auténticas joyas. Frente a los modelos lisos con el logo bien situado, están los calcetines de la firma Happy Sock ilustrados por la artista neoyorquina Amber Vittoria.

Unos diseños que combinan una selección única de estilos titulada "Each One Of A Kind", una exquisita celebración del cuerpo femenino representado en seis diseños originales de Vittoria, quien desafía los estereotipos a través de su obra de arte al plasmar de una manera poco tradicional y no idealizada la figura femenina.

Su representación de las mujeres crea un escenario inclusivo para la feminidad moderna y cambia la percepción del cuerpo femenino. "Mi intención es que aquellas personas que usan estos calcetines se sientan empoderadas para compartir sus historias", ha explicado Vittoria.

Hace años, solo personas con cierta osadía, personalidad y actitud ante la vida se atrevían a lucir zapatos o deportivas con calcetines con motivos florales, animales, o dibujos geométricos. Ahora los calcetines de firmas de lujo, cuyo precio rondan los 90 euros, se han convertido en un capricho para quien pueda pagarlo.

Bien es cierto que no es necesario quemar la tarjeta de crédito para vestir los pies con "modelos molones, que transmiten buen rollo y que sirven para alegrarte el día", añade Pepa Fernández.

Hay distintos modelos desde alta y media caña, tobilleros, hasta los deportivos o los modelos tipo "pinkies" de la firma Sockarrats, confeccionados con tejido fresco y transpirable.

Estampados ideales para todos los gustos, desde los dibujos con frutas y hamburguesas para los más "foodies" hasta los motivos selváticos y temibles animales pensados para los más aventureros pasando por vistosas flores, románticos estampados, dibujos geométricos para las mentes más cartesianas.

Gatos, perros, pelícanos, koalas, jirafas o tortugas, así como personajes de dibujos animados como Bob Espoja para los más pequeños.

Ahora es solo cuestión de que se elija el modelo qué vaya con la personalidad, gustos y pasiones. Lo ideal es lucirlos con zapatos, deportivas o sandalias para pisar la calle, algo que de momento tendrá que esperar.

