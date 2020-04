¿Bra en casa? ¿Lo usamos o no mientras nos quedamos en cuarentena?

Es cierto que, en nuestro día a día, probablemente cuando llegamos a casa lo primero que queremos es sacarnos los zapatos, ponernos el pijama y, evidentemente, dejar el bra a un lado. Sin embargo, hay muchas preguntas respecto a si es ideal usarlo o no, y sobre todo ahora que tenemos la libertad de pasar mucho más tiempo en casa.

Sin embargo, antes de conocer si es positivo o negativo o que tan necesario sea es importante precisar que, la gran mayoría de mujeres tiene en su clóset la talla incorrecta de su bra, pues la mayoría lo tiene en talla más pequeña y otras con la talla muy grande, lo que realmente no lo hace cómodo.

Realmente dependerá de cada una de nosotras elegir si llevarlos o no, pues en caso de lucir unos que ayuden a realzar tus pechos, cuando uses un escote que lo necesite o un vestido necesario definitivamente necesitarás un poco de levantamiento, pero recuerda hacerlo solo en ocasiones necesarias para no afectar tu postura.

Si prefieres decirle adiós a los sujetadores, tienes que tomar en cuenta que, con alguna frecuenta, deberá fortalecer los músculos de tu espalda y tus hombros, de esa forma evitarás dolores. Realiza algunos ejercicios para que la postura esté perfecta y no tengas problemas con tu comodidad.

Por otro lado, si aún sientes la necesidad de usarlo, pero buscas mayor comodidad te contamos que tienes nuevas opciones. Para ello no dudes en apostar por unas que no tengan costura, ni mucho menos aros. Recuerda elegir un modelo adecuado para ti en el que la comodidad sea lo primordial.

Sin embargo es momento que sepas que, no es necesario usar esta prenda todo el día y mucho menos usarlo al dormir, pues esta prenda debería facilitarte la respiración y mantenerte con confianza.