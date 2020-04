El caso de una mujer que contrajo covid-19 a través de un labial

Recientemente los especialistas determinaron que compartir cosméticos con otras personas favorece al contagio del coronavirus, y para demostrarlo tenemos el caso de Marisol San Román, una joven argentina de 25 años que se convirtió en la paciente 130 de su país luego de volver de Madrid, España.

Marisol utilizó su cuenta de Instagram para informar y concientizar a las personas sobre la enfermedad y cómo ella se contrajo covid-19 después de haber compartido un labial con una amiga.

En su relato, ella contó que al principio no contaba con ningún síntoma, razón por la cual seguía frecuentando a sus amigos y visitando lugares públicos a pesar del incremento de casos de coronavirus en la Argentina. Todo cambió cuando, al tener un poco de fiebre alertó a las autoridades y estas confirmaron que contaba con el virus. “También me entero que el martes una amiga con la que estuve cenando por algo tan simple como es ir al baño y usar su lápiz labial, algo que hacemos todas las chicas, ella estaba contagiada de coronavirus y no lo sabía”, contó Marisol San Román, quien se encuentra recuperándose de la enfermedad.

La moraleja de la historia es que nunca debemos compartir nuestro maquillaje o cosméticos con nadie, sin excepciones, pues estos pueden ser los conductores de muchas enfermedades e infecciones, no solo del coronavirus, pero ahora que este virus está por todo el mundo, tengamos especial cuidado con nuestros artículos personales para salvaguardar nuestra salud y la de los demás.