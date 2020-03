¡Stop! Deja de morderte los labios en esta cuarentena aplicando este método

Días de encierro o días de cuarentena, que finalmente se extendieron más de lo que imaginábamos. Quizá esto te está volviendo algo ansiosa, pero que tus labios no paguen pato. Así que, tranquila, todo tiene solución. Wapa, atenta a tus necesidades, te dará los mejores tips para evitar esta manía.

Señoritas, nuestros labios pueden sufrir daños si constantemente ejercemos presión sobre esta zona con nuestros dientes. Del mismo modo, sucede igual cuando le quitamos los pellejitos.

No permitas que tus labios se maltraten con la ansiedad de saber qué harás o hasta cuándo durará esto. Mejor relájate y mira una buena película. Si no tienes nada que hacer por ahora, no te enfoques en tu boca ¡Déjala relajada!

Soluciones rápidas para no morderte los labios

El primer tip, es que uses bálsamos labiales, cuya función principal será el de darle hidratación y recuperar la zona irritada. Es bueno tener en casa estos productos, no solo para este momento sino en general porque de esta manera lucirás unos labios más lindos.

Usa pintaliabos o lipsticks de colores, aunque suene raro, esto funciona a la perfección. Pues cuando no tenemos color en los labios, mordemos sin pensarlo bien, en cambio, cuando lo hemos pintado con labial, sabemos que podemos pintar nuestros dientes y mantenemos un mayor cuidado. Así que, tener un labial puede ser el escudo perfecto.

No chupes tus labios ni pases la lengua por ahí, si crees que esto le quitará lo reseco, estás completamente equivocada. Tiene un efecto contrario a lo que imaginamos. Pues, mientras haces estos movimientos, podrías encontrarte con pellejos sueltos y quitártelos, sin querer queriendo.

Consecuencias de morderse los labios

Esto obviamente causará una irritación en la zona, además de una inmediata inflamación rojiza. También pueden aparecer grietas en los labios, y estos mismos se pueden volver resecos, con una apariencia maltratada ¿No suena bonito la idea no? Mejor distráete haciendo cosas nuevas o compartiendo en familia.