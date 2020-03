YoMeQuedoEnCasa y aplico estos tips para cuidar mi cabello durante la cuarentena

La cuarentena en casa es el momento perfecto para dedicarnos un ‘me time’ que consista en cuidarnos y mimarnos. También es el tiempo ideal para poner en práctica todos esos rituales y tratamientos para el cabello que nos habíamos prometido. Por ello, a continuación te dejamos algunos tips de belleza para el cuidado del cabello que puedes emplear para terminar la cuarentena con un pelazo.

No más herramientas de calor: Ahora que no es absolutamente necesario que uses el secador (pues no hay apuro en salir o llegar a un lado), es momento que te despidas de tu secadora de cabello y de hecho, de todos las herramientas de calor que tengas, por lo menos lo que dura la cuarentena. Deja tu cabello secar al natural y adopta un look más natural que puedes decorar con nuevos accesorios o estilizar de manera distinta.

Mascarilla o crema para el cabello: Si quieres darle una dosis de hidratación a tu cabello o aplicar un tratamiento para las puntas abiertas, este es el momento ideal para usar una mascarilla y dejarla todo el día para que haga su magia. Si haces esto una vez por semana verás grandes cambios en tu melena para cuando acabe la cuarentena.

Dedícale tiempo a tu cuero cabelludo: Ya no tienes excusas para no prestarle atención a esta parte de tu cuerpo. Si quieres que tu cabello crezca sano y fuerte no olvides tener un cuero cabelludo saludable y para ello, puedes usar un exfoliante (una vez cada dos semanas) para eliminar el resto de producto que bloquea tus folículos.