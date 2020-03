Tips de belleza para el maquillaje ideal que puedes usar en reuniones de teletrabajo

La pandemia del coronavirus nos ha dado la bienvenida a la era del teletrabajo. Sabemos que parte de la rutina de algunas personas para el trabajo incluye un momento para el maquillaje, y ahora con el home office podrán preguntarse cómo maquillarse para sus reuniones de home office. Así que, si tú también quieres saber cómo lucir el mejor makeup para la cámara, no te pierdas nuestros tips de belleza a continuación.

Rostro hidratado: Primero lo primero, para comenzar el día deberás limpiar tu rostro apropiadamente y aplicar tu crema hidratante para tener un cutis protegido y una base mejor preparada para los siguientes pasos.

Serums: Sería un buen momento si quieres implementar productos como serums para nutrir tu piel, que de seguro estará expuesta a mucha luz azul de la computadora (y de las horas extras que seguro estás haciendo).

Base: La cámara de tu computadora puede ser engañosa, haciéndote creer que necesitas más producto del indicado, pero este no siempre es el caso. Puedes usar tu base favorita pero asegúrate de usar una cantidad apropiada y difuminarla bien para que no se vea seca ni grumosa. Otra opción más sencilla es aplicar una BB cream con tus dedos para un resultado más natural. Dependiendo de tu tipo de piel, aplica un poco de polvo translúcido para que no brilles mucho.

Mirada: Querrás que resalte y se vea iluminada para que te veas fresca y despierta. Para ello, puedes usar un poco de corrector en las ojeras, usar sombras claras (incluso un poco luminosas) para darte ese look que buscas. También puedes incorporar un delineador para darte una mirada llamativa (sin ser demasiado). No olvides rizar tus pestañas para darte una mirada más amplia y abierta. Si necesitas, retoca tus cejas para que consigas un marco completo.

Color: Al igual que con la base, lo recomendable no es usar demasiado ya que puede verse muy cargado. Puedes aplicar un poco de color en tus mejillas para que te un look más saludable (asegúrate de hacerlo con luz natural para que veas realmente cómo queda) y para tus sombras también.

Labios: Puedes optar por un gloss para darle brillo a tus labios y darles ese look jugoso pero si quieres lucir color en cámara, un labial es para ti. Un lipstick rojo siempre será un look ganador que te hará lucir sofisticada y classy. Pero también puedes optar por tonos rosados, corales o el que más te guste.