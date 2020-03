Eiza González lleva un vestido tejido, ligero y fresco para el verano

Eiza González vuelve a robarse nuestros suspiros y miradas en Instagram con uno de los outfits veraniegos más cómodos, frescos y sofisticados que vas a querer usar en estos días de verano.

Y es que en esta temporada, son los vestidos los encargados de crear una infinidad de looks y lo mejor de todo es lo que lo podemos encontrar en una gran variedad de estilos, desde los más cómodos, elegantes, frescos o incluso sexys y atrevidos, cosa que Eiza sabe perfectamente.

Eiza González y el vestido tejido amarillo

En este look, la actriz luce un cómodo y mini vestido de tono amarillo pastel. La prenda es corta, por encima de la rodilla con un detalle de vuelos, perfecto para darle movimiento al look. De tiras delgadas, ideales incluso para llevarlo a la playa.

La prenda es completamente tejida, lo que nos recuerda algunos años atrás cuando esta era una de las tendencias del momento, que incluso se llevaba en ropa de baño o más prendas para diversas temporadas.

Para este outfit, Eiza apostó por darle un giro mucho más estilizado, por lo que no dudó en agregarle unas sandalias doradas de tacón lo que hace ver al look un poco más elegante y no tan del día a día. Recuerda que los accesorios correctos son el punto ideal para realzar o disminuir tu outfit.

Eiza González apuesta por el dorado par alfombra roja

Para los premios Oscar 2020, Eiza González llego a la alfombra roja con un vestido perfecto para deslumbrar en todo el sentido de la palabra y que mejor que elegir el color que representa a la estatuilla: el dorado.

La artista lució un vestido ceñido, largo hasta los pies y con escote halter, ideal para estilizar su figura y hacerla lucir completamente elegante. Un peinado recogido fue el que complemento su look y no necesitó de grandes accesorios para seguir deslumbrando.