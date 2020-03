¿No quieres mostrar tu vientre? Estas ropas de baño son para ti

Se acerca Semana Santa es momento para sacar las ropas de baño y buscar sol, playa o piscina. Pero hay quienes no les gusta mostrar el vientre y disimular si la tienen algo abultada. Si eres de aquellas chicas que gustan mucho de los bikinis, estas lindas opciones te pueden servir.

Con calzón a la cintura

Nos hace recordar a los 50, donde las mujeres usaban unas calzonetas hasta la cintura. Este modelo regresó hace algunos años y ayuda a las mujeres que desean disimular su barriga. Personalmente, me gustan los de color negro que se pueden combinar con sostenes de otros colores.

De cuerpo completo

Las ropas de baño completas son perfectas para todo tipo de cuerpo. Además, algunos tienen detalles coquetos como cintas o cortes que resaltan la cadera. Elige el que más te gusta, pero recuerda siempre probarte distintos diseños para encontrar el que mejor te asiente. No olvides de combinarlo con una falda, vestido o pareo.

Holanes

Si lo que de verdad deseas es que no se note tu busto o que tienes poco, esta es una gran opción. Los holanes son detalles que ayudan a ocultar las curvas. Te sugerimos escoger texturas si no tienes mucho pecho para llamar la atención a otras zonas de tu cuerpo. Si eres una chica curvy y no quieres que tus bobies roben el foco es mejor que busques que sean grandes y voluminosos.

Trikini

Los trikinis nunca pasarán de moda. Son una idea genial para las chicas que no desean mostrar el abdomen. Además, dan el efecto de más cintura. Son una excelente elección para las chicas que buscan elegancia y ocultar la pancita.

Por último, no olvides que el mejor accesorio de una mujer es su sonrisa.