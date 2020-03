Andrea Legarreta seduce con imponente conjunto en total pink ideal para la oficina

Andrea Legarreta se muestra en Instagram con un estilo particular, elegante y sobre todo moderno, perfecto para una boss lady del 2020.

Y es que la reconocida actriz, aunque no suele compartir muchas fotografías de sus looks en la red social, esta vez se animó a mostrarnos un estilo que queremos replicar en este momento. Se trata de un look total pink, el mismo que muestra sensualidad, elegancia y sofisticación, perfecto para una reunión casual o incluso podrías llevarlo sin problemas a la oficina.

El outfit está compuesto por un blazer en tono rosa ligero, sin botones, completamente abierto. A esto le acompaña un largo pantalón de estilo palazzo y se complementa con un top que se ata a la cintura con un moño, perfecto para darle un toque romántico al outfit.

De esta forma, Andres nos muestra que un sencillo estilo, con los cortes ideales y las prendas necesarias, puedes lograr un gran look.

¿Quién es Andrea Legarreta?

Andrea Legarreta es economista, actriz de televisión y conductora de radio y televisión. Además ha escrito dos libros que son "El que suba el dólar no afecta a los mexicanos" y "El coronavirus no afecta a los mexicanos". Es recordada por uno de sus papeles más importantes como actriz en Vivan los Niños donde interpretó a la Maestra Lupita.

Reencuentro del elenco de Vivan los Niños

En el 2019, en el cumpleaños de Andrea Legarreta, parte del elenco de la recordad telenovela 'Vivan los niños' se reunieron para saludarla en el programa que conduce en México.