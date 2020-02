¡Lali Espósito no quiere soltar su sombrero favorito de ala ancha!

Lali Espósito, desde Madrid, no deja de presumir sus coloridos sombreros de ala ancha. Actualmente, está muy feliz grabando para una serie de Netflix y a pesar de estar a full, no deja de mostrarnos sus hermosos accesorios. Definitivamente, la joven argentina no deja de sorprendernos con todos sus proyectos.

Gracias a su Instagram, la actriz aprovecha para compartirnos sus mejores momentos fuera de su país de origen; Argentina. Y a pesar de que ya no es la niña que aparecía en “Floricienta”, una de las series más vistas y exitosas de su país, hoy luce espectacular.

¿Cuáles son los accesorios favoritos de Lali Espósito?

No deja de postear fotos con sombreros de diferentes colores y formas, aunque ya se nos ha hecho común verla con su sombrero de ala ancha. Está claro que este es su accesorio favorito. Hace poco, la vimos con su sombrero de color naranja con una chompa de color beige, y un pantalón blanco ajustado con una correa negra. Y para evitar la luz, llevó gafas oscuras.

Mientras paseaba por Barcelona, la volvimos a ver con otro sombrero de ala ancha, pero esta vez el color era más oscuro, es decir; negro. Un tono más serio y elegante que combina con muchos colores. También lo acompañó con sus gafas negras. Parece que tampoco sueltas las gafas, ¿será también su accesorio favorito?

Lali Espósito soltó las gafas negras

Esta vez olvidó las gafas oscuras, pues hace unas semanas atrás, posó para redes sociales, con un sombrero de estilo leopardo pero cuya forma era más recta. Lo acompañó con un saco negro y una chompa beige. Cualquiera que lleve estos colores, ya sea hombre o mujer, reflejará glamour y elegancia. Una tendencia que luce bien.