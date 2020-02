Yahaira Plasencia: De 'reina del totó' a la mejor vestida en Premio Lo Nuestro

Aunque muchas veces ha sido duramente criticada por el particular estilo que Yahaira Plasencia tiene para vestir, no podemos negar que, durante todos estos años de carrera la salsera ha mostrado cambios en sus outfits.

Yahaira Plasencia es conocida como la Reina del Totó, razón por la que siempre buscaba destacar sus curvas en cada uno de sus looks, sin embargo en su presentación en la alfombra Magenta de Premio Lo Nuestro no ha hecho más que sorprendernos con un look completamente diferente a lo que ya estábamos acostumbradas a verla.

Desde prendas ceñidas y llenas de brillo, colores neón, tops sumamente cortos, abundante cabellera con una cola alta, se había convertido en su sello personal, pero ahora vemos a una Yahaira con colores más sobrios, cabello lacio e incluso looks más recatados.

Nadie puede negar que, durante este tiempo, Yahaira ha ido en busca de su identidad, por lo que su nuevo estilo también está dando de qué hablar.

Revisa nuestra fotogalería y descubre la evolución de Yahaira Plasencia a lo largo de su carrera dónde vemos todos los cambios de la salsera.