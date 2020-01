Yahaira Plasencia y el look vinotinto con el que nos cautivó [FOTOS]

Yahaira Plasencia luce una diversidad de estilos y looks, por lo que para su aparición en una reciente entrevista, no podía hacer mas que lucir grandiosa.

Es así que la salsera llegó al programa que conduce Magaly Medina con un look vinotinto que no hizo más que robarse todas las miradas y cautivarnos con su estilo. La intérprete de 'Y le dije no', llevó un ceñido y corto vestido en color vinotinto, el mismo que estaba lleno de capas y vuelos para darle movimiento al outfit.

El vestido que llevaba Yahaira Plasencia tenía la falda marcada por dos pliegues diagonales, junto a una especie de cinturón brillante, perfecto para enmarcar la figura y hacerla lucir más estilizada. En la parte alta llevaba las mangas largas y una especie de escote profundo, el mismo que se encuentra en tendencia, que incluso muchas celebridades se animaron a llevarlo. En los hombros llevaba vuelos de tres capas y una accesorio en el cuello del mismo tono de la tela para no desentonar.

Para los zapatos, apostó por tacones altos en color dorado. En el maquillaje, prefirió uno sutil en el que solo los ojos fueron los remarcados por un delineado, con los labios en nude para evitar recargar el estilo. Si hablamos de peinado, fiel a su estilo, Yahaira Plasencia llevó una imponente y alta cola de caballo que dejaba lucir completamente su outfit.

De esta manera Yahaira Plasencia apareció nuevamente en televisión en una entrevista con Magaly Medina, donde también presentó su reciente canción 'Cobarde'.