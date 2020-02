Sigues estos tips para impactar con los tonos de sombras de ojos más sorprendentes

Muchas veces al maquillarnos queremos crear un look de impacto, sin embargo, suele suceder que no nos atrevemos a probar los colores más llamativos de nuestra paleta por miedo a no lograr el efecto esperado y, en cambio, preferimos recurrir a los mismos tonos neutros para no desentonar.

Es por ello que a fin de que puedas romper tus propios esquemas y te animes a usar los colores rosa, azul, verde, entre otros en tendencia, te comentamos los mejores tips de maquillaje de la mano de los profesionales de belleza.

La idea es jugar con los tonos inesperados como por ejemplo el classic blue, un azul atemporal elegante o tonos verdes y flúor neón, pero teniendo en cuenta que el color debe contrastar con el iris de nuestro ojo si queremos impactar con nuestro maquillaje.

Para José Luis García Berjano, make up artist de Givenchy, los mejores tonos para los ojos marrones son los plata y azules, en cambio para los ojos azules los tonos cálidos como tierra y rojizo son ideales. Mientras que para los ojos verdes el azul marino y verde crean un efecto potente.

Por otro lado, el make up artist de YSL Beauté Miguel Ángel Álvarez prefiere hacer combinaciones con los tonos más similares a nuestro color de ojos. "Los colores más próximos a tu color de ojos pueden servirte de base, mientras que los opuestos pueden servirte para dar un toque de luz debajo de las cejas o lagrimal", señala Álvarez.

En ese sentido, para él los tonos que mejor le sientan a los ojos marrones son los dorados, los verdes pardos, los morados y los rosas. Y sugiere que eviten los verdes o azules claros, así como los tonos pastel.

Y para quienes poseen ojos color miel la elección predilecta son las sombras marrones, verdes pardos, doradas, moradas, rosas y naranjas suaves. Agrega que hay que evitar los verdes o azules claros. En ojos verdes señala que lo mejor es apostar por los dorados y marrones pardos, rosas y lilas. Y si queremos contrastar una buena opción son los tonos rojizos, los naranjas y los morados.