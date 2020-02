Leslie Shaw brilló con vestido dorado en red carpet de Premio lo nuestro

Leslie Shaw hace mucho que empezó su internacionalización y participar en una gala como Premio lo Nuestro. La cantante hizo su aparición en la alfombra con un vestido dorado súper brillante que no necesitó de lentejuelas para hacerla resaltar.

El color rubio platinado de su cabello más el dorado del vestido la hacía ver como una estrella caminando entre los asistentes, captando la atención gracias a su outfit.

Acompañó su imponente vestido con unas sandalias nude con tiras, llevó accesorios como pulseras, un collar y un anillo de la misma tonalidad que la prenda. Leslie dejó su cabellera suelta dándole un aire más fresco y juvenil.

Si bien el corte del vestido es sencillo, es el color lo que la hace resaltar su piel. Así como ella, María Pía Copello también sorprendió con su look de alfombra roja.

Presentadores y conductores de Premio lo Nuestro

La ceremonia de los premios 'más importantes de la música latina, que protagonizarán Thalía, Pitbull y Alejandra Espinoza, también tendrá numerosas celebridades, quienes han sido invitados para presentar los ansiados galardones. Los integrantes de la banda colombiana de Morat lideran la lista de artistas que entregarán las estatuillas. Los siguen Kimberly Dos Ramos, los integrantes del grupo Los Rivera Destino.

La actriz cubana Selenis Leyva, famosa por su papel de Gloria en la serie ‘Orange is the new black’, también forma parte de la lista de presentadores de la esperada fiesta de la música latina, Ulices Chaidez, Farina, Juan David Castaño Montoya, Christian Nodal, Ilia Calderón, Sandra Echeverría, Sofía Reyes y los reconocidos actores Jaime Camil y Galilea Montijo completan la relación de estrellas que se darán cita en el evento de Miami.

¿Qué canal transmite Premio Lo Nuestro 2020?

La casa televisiva que organiza los Premios Lo Nuestro 2020 EN VIVO es Univisión, canal que tiene los derechos exclusivos para llevar a cabo la transmisión del prestigioso evento.

Premios Lo Nuestro EN VIVO para América Latina

- Perú: 8 p. m.

- México: 7 p. m. (hora en Ciudad de México)

- Colombia: 8 p. m.

- Argentina: 10 p. m.

- Chile: 10 p. m.

- Venezuela: 9 p. m.