Crea looks de oficina fabulosos evitando estos errores de estilo

Sabemos que hay piezas que sin duda nos resaltan muy bien. Nos acentúan nuestras curvas y estilizan la figura. No obstante, hay ciertos lugares en los que es mejor no vestirlas. Uno de ellos es la oficina, hay que tomar en cuenta que algunas empresas tienen su código de vestimenta bastante rígido y se debe respetar. Así que te comentamos cuáles son las prendas que no deberías utilizar en el trabajo dentro de tus outfits.

No uses prendas con escote profundo

Los escotes son muy femeninos y si sabes sacarle provecho, son muy elegantes. Sin embargo, es mejor evitarlos cuando vayamos a la oficina o la escuela sin importar si es lateral, delantero o trasero. Existen otros que son más discretos que son favorecedores, solo recuerda que son más tenues y menos profundos.

Prendas con transparencias

Las últimas temporadas las celebridades han mostrado que los looks con transparencias son muy elegantes. No obstante, son piezas que son más para noche y no para ir a trabajar. Toma en cuenta que hay algunas que son muy sugerentes y te aseguramos que esa no es la imagen que deseas dar en tu trabajo. Pero hay blusas con esta textura que traen incluido un top del mismo color. Esas sí puedes usar.

Los vestidos entallados no siempre son una buena idea

Los vestidos muy ajustados no son adecuados para ir a trabajar. Sobre todo, aquellos que además son cortos y tienen escotes muy profundos. Si eres de las que te gusta usar este tipo de vestidos, te recomendamos adquirir los que son tipo midi y sin escote. Puedes combinarlos con una chaqueta de mezclilla o un cárdigan.

Tacones con plataforma

Los tacones sí pueden usarse en la oficina. De hecho, son una de las primeras prendas que piensas cuando haces un look para el trabajo. No obstante, lo mejor siempre es utilizar unos stilettos de tacón bajo. De esa forma estarás cómoda y arreglada. Por tanto, debes olvidarte de los pumps o tacones de más de 15 cm.

Con estas recomendaciones tus outfits se verán con estilo y sofisticados.