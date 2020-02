Sheyla Rojas muestra que puedes crear un look elegante con biker shorts

Sheyla Rojas puede llevar looks bastante variados, desde los más cómodos, algunos más sensuales o incluso algunos de gala, sin embargo muestra que podemos llevar un estilo cómodo de la forma más elegante posible.

La conductora de 'Estas en todas' sabe que puede lucir radiante y elegante con prendas que están en tendencia y que pueden ser más cómodas que una falda ceñida.

Es así que esta vez, la ex chica reality, nos muestra un look que vamos a querer copiar para ese fin de semana en el que no sabemos que usar, pero queremos vernos radiantes.

Se trata de un look en el que los biker short son los protagonistas. Este estilo está compuesto por biker short negros, los mismos que están acompañados por un top brillante en tono dorado.

Para complementar el look, que mejor que un cinturón negro ideal para enmarcar la figura y estilizar tu cuerpo.

Otra prenda que agregó al outfit fue un blazer blanco, ideal para contrastar los tonos del resto del look, además de agregó unos stilettos blancos, que son el complemento ideal para este estilo.

Así es como Sheyla Rojas demuestra que una prenda en tendencia y cómoda, puede ser el complemento ideal para crear estilos diferentes y elegantes.