Prepárate para celebrar San Valentín con estos hermosos outfits

Llega San Valentín y no sabes qué ponerte para esa salida con tu pareja o amigos. Quizá no sabes cómo crear ese outfit que te haga sentir fabulosa, pero tranquila con estos tips podrás armar el atuendo que más se acerque a lo que tenías pensado.

Para ello, te mostramos qué prendas no deben faltar en tu clóset y si no las tienes no te preocupes cuando eres creativa cualquier prenda es un básico potencial.

Little black dress

Esta prenda es indispensable en el guardarropa de una mujer, ya sea de estilo casual o más informal. Es momento que lo desempolves y busques los accesorios para acompañar este outfit. Lo bueno de un vestido negro es que solo arma el atuendo no necesitas más nada porque es versátil. Puedes usar zapatillas o algún otro tipo de calzado, según sea tu gusto.

Falda lápiz con polos o blusas

También las puedes usar con tops de un color y textura distinta a la falda. En nuestra opinión este tipo de prenda es súper femenina y saca tu lado sensual. Ya que, resalta tus curvas si las tienes y sino las crea. Te recomendamos llevar sandalias de tacón o hasta unos flats. Claro, que si deseas ganar más altura es mejor la primera alternativa.

Blusa floral con jeans y sandalias

Ya sabemos que el estampado floral es ideal para esta fecha por lo romántico y estamos seguras que tienes alguna en tu guardarropa. Verás que en menos de cinco minutos podrás crear un outfit coqueto y girly. Úsalos con unos jeans, shorts o quizá un pantalón negro para darle un toque más elegante a tu look.

Bueno Wapa, ¿estás lista para San Valentín?